"Своїх не залишаємо". Українців евакуювали з Сектору Газа

Українських громадян, які висловили бажання повернутися додому, евакуювали з Сектору Газа . Українців вивезли з Сектору Газа через територію Єгипту.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва.", - повідомив він.

Міністр зазначив, що операція з евакуації громадян України переносилася двічі.

"Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили", - додав він.

Кулеба також подякував єгипетській стороні за допомогу в евакуації людей з Сектору Газа.

"Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю", - додав він .

Про евакуацію українців з Сектору Газа заговорили після того, як відновилися бої між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем. Після загострення конфлікту близько 140 українців висловили бажання виїхати з Сектору Газа, щоб повернутися в Україну.