Вхід заборонено. Літак "Белавіа" не зміг перетнути кордон з Польщею: що відомо

У середу, 26 травня, літак білоруської авіакомпанії "Белавіа" , який здійснював рейс Мінськ-Барселона, не зміг потрапити в повітряний простір Польщі. Зробивши шість кіл поблизу польського кордону літак повернувся в Мінськ.

Що сталося і чому білоруський літак не зміг дістатися Барселони - в матеріалі РБК-Україна.

Проліт заборонено

Сьогодні в обід білоруські ЗМІ повідомили, що літак "Белавіа", який вилетів з аеропорту "Мінськ" о 13:30, кружляє поблизу кордону з Польщею. Літак, який мав прямувати в Барселону, кружляв у небі над Брестською областю, чи то чекаючи дозволу на проліт, чи то спалюючи паливо, щоб повернутися в Мінськ.

Водночас інші літаки, які прямували в напрямку Польщі, без проблем заходили в польський повітряний простір. Наприклад, коли рейс Мінськ-Барселона кружляв над Брестською областю повз нього пролетів та перетнув польський кордон рейс "Белавіа" Мінськ-Варшава.

Проблема з французами

Пізніше в Польському агентстві цивільної авіації заявили, що літак "Белавіа" не пропустили у повітряний простір Польщі. Літак не пропустили через польський кордон, оскільки Франція заборонила йому заходити у свій повітряний простір.

Через рішення французької сторони переліт з Мінська до Барселони став неможливим. Станом на зараз літак вже приземлився в мінському аеропорту.

Як відомо, 24 травня європейські лідери на саміті домовилися про заборону білоруським авіакомпаніями заходити у повітряний простір ЄС. На такий крок пішли після примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Європейським літакам рекомендують оминати Білорусь

Європейський авіаційний регулятор EASA зробив заяву з приводу польотів над Білоруссю. Європейський регулятор закликав всі європейські авіакомпанії оминати білоруський повітряний простір Білорусі. Наразі через Білорусь не літають авіакомпанії Польщі, Литви, України, Британії, Угорщини Франції та ще низки країн.