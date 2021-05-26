Інцидент з літаком Ryanair: у небі України повідомлень про нестандартну ситуацію не було

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак заявив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту не було. Запитів на зміну плану польоту також не поступали.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

Ярмак підкреслив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України, що відбувся 23 травня, надання аеронавігаційного обслуговування здійснювалося згідно з поданим планом польоту та відповідно до встановлених правил та процедур.

"Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху "Украероруху" з жодних джерел не надходило", - зазначив очільник компанії.

За його словами, упродовж 25-хвилинного перебування літака у Львівському районі польотної інформації радіопереговори екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом відбувались у штатному режимі, як це передбачено Стандартами та рекомендованою практикою ІСАО.