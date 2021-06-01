Литва оголосила Шарія персоною нон грата, а Стерненку змінили вирок: новини за 31 травня

Литва оголосила блогера Анатолія Шарія персоною нон грата, Апеляційний суд змінив вирок активістові Сергію Стерненку, в Росії заявили про зняття "водної блокади" Криму. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 31 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата

Литва анулювала блогеру Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

Нагадаємо, на початку березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, внесли в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Рік умовно. Апеляційний суд змінив вирок Стерненку

Апеляційний суд Одеси 31 травня визнав активіста Сергія Стерненка винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 КК України і замінив йому 3 роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Активіст повідомив, що справу за ст. 187 закрито і він виправданий по ньому. За ст. 146 активіст визнаний винним, але покарання не застосовувалося в зв'язку із закінченням терміну давності.

Стерненко має намір оскаржувати вирок у Верховному суді.

Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".

В Україні буде президентський університет. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету в Києві. Він підписав відповідний указ.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів : інформаційної та кібербезпеки; штучного інтелекту; нанотехнологій; аерокосмічних та біотехнологій. В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.

У Росії заявили про зняття "водної блокади" Криму. Допоміг тимчасовий водопровід

Російська Федерація запустила тимчасовий водопровід і зняла "водну блокаду" окупованого Криму. У роботах задіяли військових. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

"Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 км", - зазначив Шойгу. Він додав, що це дозволило зняти "водну блокаду" Криму до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Імунітет після COVID-19 може тривати до року, - дослідження

Імунітет, здобутий після перенесення COVID-19, може тривати майже протягом року. Такого висновку дійшли науковці, які проаналізували дані 15 тисячі пацієнтів з північного регіону Італії.

Вчені дослідили, як часто люди, які перехворіли на COVID-19, повторно інфікувалися коронавірусом. Повторне зараження визначалося як виникнення нового захворювання принаймні через 90 днів після повного зникнення першої інфекції.

Кубок Америки-2021 замість Аргентини прийме Бразилія

Кубок Америки з футболу 2021 року замість Аргентини прийме Бразилія. Найближчим часом мають підтвердитися дати початку і завершення турніру.

Аргентину позбавили права на проведення Кубка через негативну ситуація з коронавірусом в країні. Цього року турнір мали були прийняти Аргентина і Колумбія, але колумбійська сторона ще до цього відмовилася від нього.

Штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа

У перший день літа злива і гроза накриють частину Україну. Погода погіршиться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

В цілому, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.