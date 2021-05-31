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Аргентину позбавили права провести Кубок Америки за два тижня до його початку

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Південна Америка, Понеділок 31 травня 2021 16:12
Аргентину позбавили права провести Кубок Америки за два тижня до його початку Фото: Аргентину позбавили права провести Кубок Америки (pexels)
Автор: Андрій Василюк

Аргентину позбавили права на проведення Кубка Америки з футболу, який має стартувати 13 червня. Причина такого рішення поки не названа.

Про це повідомляє CONMEBOL (Федерація футболу Південної Америки) у Twitter.

"CONMEBOL повідомляє, що, зважаючи на нинішні обставини, вона вирішила припинити організацію Кубка Америки в Аргентині. CONMEBOL аналізує пропозицію інших країн, які виявили інтерес до проведення континентального турніру", - йдеться в повідомленні.

CONMEBOL обіцяє оголосити новини з цього приводу найближчим часом. Деякі ЗМІ припускають, що причиною скасування проведення чемпіонату в Аргентині є ускладнення епідеміологічної ситуації в цій країні.

Останнім часом ситуація в Аргентині із коронавірусом погіршилася. У країні запровадили локдаун. Раніше в Аргентині вирішили перенести парламентські вибори через спалах коронавірусу.

Наприкінці травня число померлих від COVID-19 у Латинській Америці і Карибському басейні перевищило 1 мільйон осіб. В травні 31% випадків смерті від COVID-19 у світі припав на Латинську Америку і Карибський басейн, де проживає всього 8,4% світового населення.

При падінні захворюваності в Європі, Азії та Північній Америці і незмінному рівні в Африці Південна Америка є єдиним регіоном, де нові інфекції швидко ростуть на душу населення. Хоча Індія нараз також переживає одну з найгірших спалахів пандемії в світі.

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