Аргентину позбавили права провести Кубок Америки за два тижня до його початку

Аргентину позбавили права на проведення Кубка Америки з футболу, який має стартувати 13 червня. Причина такого рішення поки не названа.

Про це повідомляє CONMEBOL (Федерація футболу Південної Америки) у Twitter .

"CONMEBOL повідомляє, що, зважаючи на нинішні обставини, вона вирішила припинити організацію Кубка Америки в Аргентині. CONMEBOL аналізує пропозицію інших країн, які виявили інтерес до проведення континентального турніру", - йдеться в повідомленні.

CONMEBOL обіцяє оголосити новини з цього приводу найближчим часом. Деякі ЗМІ припускають, що причиною скасування проведення чемпіонату в Аргентині є ускладнення епідеміологічної ситуації в цій країні.