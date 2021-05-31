Штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа

У перший день літа злива і гроза накриють частину Україну. Погода погіршиться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій , посилаючись на УкрГідрометцентру.

1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі , грози та пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначимо, за день до початку літа в Україні продовжує лишатись холодна погода. У Карпатському регіоні йде сніг, а в інших областях - дощі.

Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.