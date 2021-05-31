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Штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 13:23
Штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У перший день літа злива і гроза накриють частину Україну. Погода погіршиться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентру.

1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі , грози та пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначимо, за день до початку літа в Україні продовжує лишатись холодна погода. У Карпатському регіоні йде сніг, а в інших областях - дощі.

Також сьогодні на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 метрів, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

Крім того, сьогодні сильні зливи у західних областях України. Через це можливі підтоплення у цих регіонах.

Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.

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