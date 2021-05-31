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Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 21:46
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Про це йдеться в інтерв'ю глави держави німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2".

"Там (у нормандському форматі - ред.) немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський розповів про бажання створити новий формат переговорів з "потужними гравцями", який міг би існувати паралельно з "Нормандією". Зеленський вважає, що залучення до переговорів нових сторін дозволить швидше завершити війну на Донбасі.

До цього український президент пропонував розширити нормандський формат до семи учасників. Глава держави допустив залучення до "Нормандії" представників США, Канади і Британії.

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Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
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