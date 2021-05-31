У Росії заявили про зняття "водної блокади" Криму. Допоміг тимчасовий водопровід

Крім того, російський сенатор Сергій Колбін заявив, що Чорноріченське водосховище, яке є основним джерелом питної води в Севастополі, до початку літа накопичило води, якої вистачить на вісім місяців.

Він додав, що це дозволило зняти "водну блокаду" Криму до завершення будівництва магістрального водопроводу.

За його словами, для вирішення цього питання залучалася російська армія.

Нагадаємо, раніше так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявляв, що ситуація з водою на окупованому півострові така, що гірше вже не буде. У майбутньому вона нібито буде тільки поліпшуватися.

До цього російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути стародавні русла річок Дон і Кубань.