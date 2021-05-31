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Стерненко хоче оскаржити у Верховному суді сьогоднішній вирок

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 17:39
Стерненко хоче оскаржити у Верховному суді сьогоднішній вирок Фото: Стерненко хоче оскаржити вирок у Верховному суді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Активіст Сергій Стерненко має намір оскаржувати у Верховному суді вирок Апеляційного суду Одеси у вигляді одного року умовно. Він допустив, що скаргу подасть і сторона обвинувачення.

Про це активіст повідомив у своєму Twitter.

"Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді", - написав Стерненко.

Він припустив, що прокурори Офісу генпрокурора також подадуть скаргу на рішення Апеляційного суду, і наполягатимуть на 7,3 роки ув‘язнення з конфіскацією.

Апеляційний суд Одеси 31 травня визнав активіста Сергія Стерненка винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 КК України і замінив йому 3 роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Активіст повідомив, що справу за ст. 187 закрито і він виправданий по ньому. За ст. 146 активіст визнаний винним, але покарання не застосовувалося в зв'язку із закінченням терміну давності.

"За ст. 263 мене визнали винним і дали 3 роки в'язниці з заміною на 1 рік умовно", - написав Стерненко.

"Насправді - це судимість за 1 патрон", - додав він.

В лютому 2021 року Стерненко засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі. Одеський Приморський суд визнав активіста винним у нібито розбої і викраданні 300 гривень, але за цим епізодом його сьогодні виправдали.

Додамо, вчора в Києві і ще кількох містах України пройшли акції протесту на підтримку Стерненка. Учасники акцій вимагали виправдати активіста.

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