В Україні буде президентський університет. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ.

Про це він заявив під час форуму "Україна 30" .

За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього", - заявив він.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів :

інформаційної та кібербезпеки,

штучного інтелекту,

нанотехнологій,

аерокосмічних та біотехнологій.

В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.

Новина доповнюється...