ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні буде президентський університет. Зеленський підписав указ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 10:58
В Україні буде президентський університет. Зеленський підписав указ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ.

Про це він заявив під час форуму "Україна 30".

За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього", - заявив він.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів :

  • інформаційної та кібербезпеки,
  • штучного інтелекту,
  • нанотехнологій,
  • аерокосмічних та біотехнологій.

В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський университет
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми