Кубок Америки-2021 замість Аргентини прийме Бразилія

Кубок Америки з футболу 2021 року замість Аргентини прийме Бразилія. Найближчим часом мають підтвердитися дати початку і завершення турніру.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Аргентину позбавили права на проведення Кубка Америки з футболу, який повинен стартувати через два тижні. Причина - негативна ситуація з коронавірусом в країні. Цього року турнір мали були прийняти Аргентина і Колумбія, але колумбійська сторона ще до цього відмовилася від нього.

Повідомляється, що про міста проведення матчів повідомлять в найближчі кілька годин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як українським уболівальникам потрапити на матчі збірної України на Євро-2020 в Румунії. Зокрема, румунська сторона оприлюднила правила, згідно з якими треба мати сертифікат вакцинації від COVID або негативний ПЛР-тест.

Також повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів в 2023 перенесуть з Мюнхена в Стамбул після того, як цього року не вдалося провести його в турецькому місті.