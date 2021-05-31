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Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата

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Литва, Понеділок 31 травня 2021 17:47
Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата Фото: блогер Анатолій Шарій (facebook.com anatolijsharij)
Автор: Олег Черниш

Литва анулювала пропагандисту Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.

За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.

Нагадаємо, на початку березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, внесли в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу у суді.

Служба безпеки України попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.

До цього блогер двічі не з'явився на допит у СБУ, після чого його оголосили в розшук.

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