Самолеты в обмен на дроны: Туск подтвердил готовность Польши передать Украине МиГ-29

Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны, если Киев в этом нуждается.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Туск анонсировал 48-й пакет военной помощи Украине от Польши.

По его словам, стоимость нового пакета будет составлять около 200 млн злотых (более 55 млн долларов) и он будет сосредоточен на бронетехнике.

Также польский премьер прокомментировал возможную передачу истребителей МиГ-29.

"Мы с президентом Зеленским договорились, что будем действовать гибко в случае необходимости, менять определенные договоренности, ведь хотим действовать действительно адекватно к потребностям, то есть к актуальным потребностям. Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, в частности прежде всего в определенных типах боеприпасов и ракет. Не во всем мы можем помочь", - сказал он.

По словам Туска, "если потребность в МиГ будет оставаться, Польша готова уже сейчас передать эти самолеты".

"Мы говорили здесь о взаимном обмене, и Украина готова к такому обмену. Речь идет об украинских дронах, поскольку мы хотим строить в Польше эффективную систему противодействия дронам, и наши дроновые возможности и сотрудничество с Украиной является для нас в этом вопросе приоритетом", - добавил премьер Польши.