Самолеты в обмен на дроны: Туск подтвердил готовность Польши передать Украине МиГ-29

Четверг 05 февраля 2026 16:08
Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны, если Киев в этом нуждается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина и Польша будут совместно работать над модернизацией МиГ-29

Туск анонсировал 48-й пакет военной помощи Украине от Польши.

По его словам, стоимость нового пакета будет составлять около 200 млн злотых (более 55 млн долларов) и он будет сосредоточен на бронетехнике.

Также польский премьер прокомментировал возможную передачу истребителей МиГ-29.

"Мы с президентом Зеленским договорились, что будем действовать гибко в случае необходимости, менять определенные договоренности, ведь хотим действовать действительно адекватно к потребностям, то есть к актуальным потребностям. Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, в частности прежде всего в определенных типах боеприпасов и ракет. Не во всем мы можем помочь", - сказал он.

По словам Туска, "если потребность в МиГ будет оставаться, Польша готова уже сейчас передать эти самолеты".

"Мы говорили здесь о взаимном обмене, и Украина готова к такому обмену. Речь идет об украинских дронах, поскольку мы хотим строить в Польше эффективную систему противодействия дронам, и наши дроновые возможности и сотрудничество с Украиной является для нас в этом вопросе приоритетом", - добавил премьер Польши.

Передача Украине истребителей МиГ-29

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.

Сообщалось, что Польша поставит Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ.

Передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

Польский президент Кароль Навроцкий подтвердил, что Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.

По словам посла Украины в Польше Василия Боднаря, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.

