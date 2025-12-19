Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидронные системы
Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Навроцкого, вокруг этого вопроса возникла "ненужная и непонятная буря, а общественное мнение было в определенной степени дезинформировано вокруг этого дела".
"Я уже не буду в эти вопросы входить, потому что это не место для этого", - продолжил президент Польши.
Он подчеркнул, что его обязанность заключается в защите интересов польских солдат, в частности авиаторов из Мальборка - важной авиабазы, где раньше и сейчас базируются истребители МиГ-29 Воздушных сил Польши.
В то же время Навроцкий отметил, что формально вопрос самих МиГ-29 не относится к его компетенции. Однако в нынешних условиях Польша ищет симметричного стратегического партнерства с Украиной.
"Этот обмен МиГ-29 на системы антидронные не противоречит нашей политике. Итак, после решения формальных вопросов, думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал Навроцкий.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что Польша рассматривает передачу Украине шесть-восемь истребителей МиГ-29, которые до конца декабря должны вывести из польских воздушных сил.
11 декабря Кароль Навроцкий заявил, что не знает о передаче Украине истребителей МиГ-29 и выясняет информацию.
В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.
По словам посла Украины в Польше Василия Боднара, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.
Стоит добавить, что Польша уже передавала Украине МиГ-29 в предыдущие годы, став одной из первых стран, принявших такие решения после начала полномасштабной войны РФ против Украины.