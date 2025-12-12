ua en ru
"Не передача, а обмен". Посол раскрыл схему получения Украиной МиГ-29 от Польши

Пятница 12 декабря 2025 13:06
Фото: посол раскрыл схему получения Украиной МиГ-29 от Польши (facebook.com/ukrainianlandforces)
Автор: Константин Широкун

В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Это будет не передача, а обмен. Польша получит от украинцев (в обмен на МиГ-29 - ред.), среди прочего, ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя", - отметил Боднар.

По словам украинского посла, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.

"Это современное оборудование, которое доказало свою успешность, усилит оборону Польши", - добавил посол Украины в Польше.

Дипломат также отказался уточнить дату, когда польские МиГ-29 будут доставлены в Украину.

"Мы онлайн, и нас могут слышать не только друзья, но и враги. Детали, которые могут нарушить наше сотрудничество, запрещено распространять", - подытожил Боднар.

Напомним, ранее Генштаб ВС Польши подтвердил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о передаче Украине истребителей МиГ-29. В ответ Польша рассчитывает получить доступ к отдельным украинским технологиям в сфере БПЛА и ракетного оружия.

Также ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий узнал о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 из СМИ, а не от чиновников.

По его словам, хотя он находится в постоянном контакте с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем, в этой коммуникации "вероятно произошло недоразумение".

