Украина и Польша будут совместно работать над модернизацией МиГ-29
Украина и Польша совместно будут работать над модернизацией истребителей МиГ-29 для повышения их эффективности и поражения вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
Федоров провел разговор с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.
"Поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. Польша играет ключевую логистическую роль - через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости Украины", - отметил глава Минобороны.
Министры сосредоточились на таких направлениях сотрудничества:
- Совместные оборонные проекты и европейские механизмы. Федоров поблагодарил Польшу за участие в PURL и готовность совместно реализовать оборонные проекты с фокусом на развитие дронов. Отдельно отметил роль Совместного Центра НАТО-Украина JATEC в Польше как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов НАТО.
- Усиление "малой" ПВО. Польские технологии уже являются важной частью украинской "малой" ПВО. Готовы развивать сотрудничество дальше и расширять радарное поле.
- Авиационные возможности. Отдельно обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 - важная составляющая для защиты неба. Польша уже передала такие истребители в 2023 году. Страны совместно будут работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей.
"Также, со своей стороны, готовы делиться украинскими решениями - в частности, в сфере противодействия "Шахедам". Данные с поля боя и наш практический опыт могут быть полезными для усиления возможностей польского войска", - добавил Федоров.
Передача Украине истребителей МиГ-29
Напомним, ранее стало известно, что Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.
Польша поставит Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ.
Передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.
В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.
Польский президент Кароль Навроцкий подтвердил, что Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.
По словам посла Украины в Польше Василия Боднаря, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.