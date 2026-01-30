ua en ru
Украина и Польша будут совместно работать над модернизацией МиГ-29

Пятница 30 января 2026 12:06
Украина и Польша будут совместно работать над модернизацией МиГ-29 Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Польша совместно будут работать над модернизацией истребителей МиГ-29 для повышения их эффективности и поражения вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Федоров провел разговор с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

"Поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. Польша играет ключевую логистическую роль - через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости Украины", - отметил глава Минобороны.

Министры сосредоточились на таких направлениях сотрудничества:

  1. Совместные оборонные проекты и европейские механизмы. Федоров поблагодарил Польшу за участие в PURL и готовность совместно реализовать оборонные проекты с фокусом на развитие дронов. Отдельно отметил роль Совместного Центра НАТО-Украина JATEC в Польше как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов НАТО.
  2. Усиление "малой" ПВО. Польские технологии уже являются важной частью украинской "малой" ПВО. Готовы развивать сотрудничество дальше и расширять радарное поле.
  3. Авиационные возможности. Отдельно обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 - важная составляющая для защиты неба. Польша уже передала такие истребители в 2023 году. Страны совместно будут работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей.

"Также, со своей стороны, готовы делиться украинскими решениями - в частности, в сфере противодействия "Шахедам". Данные с поля боя и наш практический опыт могут быть полезными для усиления возможностей польского войска", - добавил Федоров.

Передача Украине истребителей МиГ-29

Напомним, ранее стало известно, что Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.

Польша поставит Украине до девяти своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ.

Передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

Польский президент Кароль Навроцкий подтвердил, что Польша не исключает возможности обмена истребителей МиГ-29 на украинские антидронные технологии.

По словам посла Украины в Польше Василия Боднаря, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.

