Літаки в обмін на дрони: Туск підтвердив готовність Польщі передати Україні МіГ-29

Четвер 05 лютого 2026 16:08
Літаки в обмін на дрони: Туск підтвердив готовність Польщі передати Україні МіГ-29 Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на дрони, якщо Київ цього потребує.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Туск анонсував 48-й пакет військової допомоги Україні від Польщі.

За його словами, вартість нового пакета складатиме близько 200 млн злотих (понад 55 млн доларів) й він буде зосередженим на бронетехніці.

Також польський прем'єр прокоментував можливу передачу винищувачів МіГ-29.

"Ми з президентом Зеленським домовилися, що діятимемо гнучко у разі потреби, змінюватимемо певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно до потреб, тобто до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, зокрема передусім певних типів боєприпасів і ракет. Не в усьому ми можемо допомогти", - сказав він.

За словами Туска, "якщо потреба в МіГ буде залишатися, Польща готова вже зараз передати ці літаки".

"Ми говорили тут про взаємний обмін, і Україна готова до такого обміну. Йдеться про українські дрони, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам, і наші дронові можливості та співпраця з Україною є для нас у цьому питанні пріоритетом", - додав прем'єр Польщі.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Повідомлялося, що Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

Польський президент Кароль Навроцький підтвердив, що Польща не відкидає можливості обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.

За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.

