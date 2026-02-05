Літаки в обмін на дрони: Туск підтвердив готовність Польщі передати Україні МіГ-29
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на дрони, якщо Київ цього потребує.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Туск анонсував 48-й пакет військової допомоги Україні від Польщі.
За його словами, вартість нового пакета складатиме близько 200 млн злотих (понад 55 млн доларів) й він буде зосередженим на бронетехніці.
Також польський прем'єр прокоментував можливу передачу винищувачів МіГ-29.
"Ми з президентом Зеленським домовилися, що діятимемо гнучко у разі потреби, змінюватимемо певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно до потреб, тобто до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, зокрема передусім певних типів боєприпасів і ракет. Не в усьому ми можемо допомогти", - сказав він.
За словами Туска, "якщо потреба в МіГ буде залишатися, Польща готова вже зараз передати ці літаки".
"Ми говорили тут про взаємний обмін, і Україна готова до такого обміну. Йдеться про українські дрони, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам, і наші дронові можливості та співпраця з Україною є для нас у цьому питанні пріоритетом", - додав прем'єр Польщі.
Передача Україні винищувачів МіГ-29
Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.
Повідомлялося, що Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.
Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.
В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.
Польський президент Кароль Навроцький підтвердив, що Польща не відкидає можливості обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.
За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.