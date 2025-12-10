Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Польши в соцсети Х .

Сообщается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

Но окончательное решение о передаче самолетов еще не принято, отмечают в Генштабе ВС Польши.

Дарение самолетов будет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО.

Задачи самолетов МиГ-29, которые выводятся с вооружения, будут выполнять F-16 и FA-50.

В то же время, в связи с передачей самолетов, ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотных летательных аппаратов и ракет. Целью является не только компенсация оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций, отмечают в Генштабе ВС Польши.