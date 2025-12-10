ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

Польша, Среда 10 декабря 2025 07:30
UA EN RU
Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29 Фото: истребитель МиГ-29 (Facebook kpszsu)
Автор: Марина Балабан

Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Сообщается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.

Но окончательное решение о передаче самолетов еще не принято, отмечают в Генштабе ВС Польши.

Дарение самолетов будет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО.

Задачи самолетов МиГ-29, которые выводятся с вооружения, будут выполнять F-16 и FA-50.

В то же время, в связи с передачей самолетов, ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотных летательных аппаратов и ракет. Целью является не только компенсация оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций, отмечают в Генштабе ВС Польши.

Самолеты F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году несколько стран НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов для их использования.

По данным Politico, Киев давил на Европу и США, чтобы ускорить подготовку своих пилотов, недовольный темпами и объемом обучения на Западе.

Также сообщалось, что украинские F-16 могли получить ракеты для дешевого сбивания "Шахедов". Как писал Defence Express, впервые F-16 украинских ВВС получили возможность применять блоки LAU-131 для Hydra-70, совместимые с комплектами APKWS II с полуактивным лазерным наведением.

Эта система позволяет эффективно сбивать вражеские дроны при относительно низкой стоимости ракеты - около 30-31 тысячи долларов за единицу, по сравнению с миллионными ценами AIM-9 и AIM-120.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ВСУ Миг-29
Новости
Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский
Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте