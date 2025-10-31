Ноябрь несет в Украину солнце: синоптик сказала, где на выходных будет теплее всего

Начало ноября принесет в Украину преимущественно сухую погоду и тепло. В ближайшие выходные небольшие дожди вероятны лишь в некоторых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, в течение выходных - субботы (1 ноября) и воскресенья (2 ноября) - в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.
"Много где - с солнцем", - уточнила синоптик.
Она напомнила, что на новый месяц года - ноябрь - "всегда больше всего нареканий за его облачность".
Поэтому сейчас, по словам Диденко, он "решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком".
При этом небольшие дожди вероятны завтра:
Если говорить о температурных показателях, то по прогнозу Диденко теплее всего в Украине - до +12+17 градусов по Цельсию - будет:
Между тем в среднем по стране (в дневные часы) максимальная температура воздуха составит от 10 до 14 градусов выше нуля.
"В Киеве ноябрь дебютирует теплой погодой. Плотная облачность и дожди не решатся нарушить обновленный "лук" ноября в столице, будет сухая погода", - добавила синоптик.
Температура воздуха в течение дня составит в столице +11+13 градусов по Цельсию.
"Тулится ноябрь к теплу и солнцу, и мы стараемся быть лучше, теплее и солнечнее друг к другу", - подытожила специалист.
