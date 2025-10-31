RU

Общество Образование Деньги Изменения

Ноябрь несет в Украину солнце: синоптик сказала, где на выходных будет теплее всего

На выходных в Украине будет преобладать сухая погода (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Начало ноября принесет в Украину преимущественно сухую погоду и тепло. В ближайшие выходные небольшие дожди вероятны лишь в некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Какой погоды ждать в первые дни ноября

Согласно информации эксперта, в течение выходных - субботы (1 ноября) и воскресенья (2 ноября) - в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

"Много где - с солнцем", - уточнила синоптик.

Она напомнила, что на новый месяц года - ноябрь - "всегда больше всего нареканий за его облачность".

Поэтому сейчас, по словам Диденко, он "решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком".

При этом небольшие дожди вероятны завтра:

  • в Сумской области;
  • в Полтавской области;
  • в Харьковской области;
  • в Луганской области;
  • в Донецкой области.

Где в Украине на выходных будет теплее всего

Если говорить о температурных показателях, то по прогнозу Диденко теплее всего в Украине - до +12+17 градусов по Цельсию - будет:

  • на юге;
  • на западе.

Между тем в среднем по стране (в дневные часы) максимальная температура воздуха составит от 10 до 14 градусов выше нуля.

"В Киеве ноябрь дебютирует теплой погодой. Плотная облачность и дожди не решатся нарушить обновленный "лук" ноября в столице, будет сухая погода", - добавила синоптик.

Температура воздуха в течение дня составит в столице +11+13 градусов по Цельсию.

"Тулится ноябрь к теплу и солнцу, и мы стараемся быть лучше, теплее и солнечнее друг к другу", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что Украину "накроет" опасный ветер и объяснили, какие области - в зоне риска.

Из-за прогнозируемой непогоды в Киеве даже приспустили главный флаг Украины.

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали также, какой может быть погода в ноябре в целом.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньМетеорологОсень