Ноябрь несет в Украину солнце: синоптик сказала, где на выходных будет теплее всего

Какой погоды ждать в первые дни ноября

Согласно информации эксперта, в течение выходных - субботы (1 ноября) и воскресенья (2 ноября) - в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

"Много где - с солнцем", - уточнила синоптик.

Она напомнила, что на новый месяц года - ноябрь - "всегда больше всего нареканий за его облачность".

Поэтому сейчас, по словам Диденко, он "решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком".

При этом небольшие дожди вероятны завтра:

в Сумской области;

в Полтавской области;

в Харьковской области;

в Луганской области;

в Донецкой области.

Где в Украине на выходных будет теплее всего

Если говорить о температурных показателях, то по прогнозу Диденко теплее всего в Украине - до +12+17 градусов по Цельсию - будет:

на юге;

на западе.

Между тем в среднем по стране (в дневные часы) максимальная температура воздуха составит от 10 до 14 градусов выше нуля.

"В Киеве ноябрь дебютирует теплой погодой. Плотная облачность и дожди не решатся нарушить обновленный "лук" ноября в столице, будет сухая погода", - добавила синоптик.

Температура воздуха в течение дня составит в столице +11+13 градусов по Цельсию.

"Тулится ноябрь к теплу и солнцу, и мы стараемся быть лучше, теплее и солнечнее друг к другу", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)