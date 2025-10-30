Украину "накроет" опасный ветер: какие области в зоне риска и чего ждать в Киеве (карта)
Синоптики предупредили, что сегодня до конца суток и в течение завтрашнего дня во многих областях Украины вероятны опасные метеорологические явления - сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В каких областях Украины ветер может быть опасным
Согласно информации экспертов, опасные метеорологические явления в Украине вероятны:
- до конца текущих суток - четверга, 30 октября;
- в течение следующих суток - пятницы, 31 октября
Так, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с прогнозируют:
- в большинстве западных областей;
- в большинстве северных областей;
- в Винницкой области.
В каких областях Украины прогнозируют порывы ветра (карта: facebook.com/UkrHMC)
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических предприятий;
- работы строительных предприятий;
- работы коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с ветром в Киеве и Киевской области
В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что по территории столицы и Киевской области также возможны опасные метеорологические явления.
"До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты УкрГМЦ.
Предупреждение для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили (учитывая прогнозируемые погодные условия), что специалисты призывают граждан во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
- не парковать рядом с ними транспортные средства.
Если упало дерево или сломались ветви, звонить советуют в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044 272 40 18.
В ситуации, когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться нужно к спасателям по номерам:
- либо 101;
- либо 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения").
При травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103.
Наконец в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков, гражданам советуют обращаться по телефону: 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения - ЦОДД).
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).
Несколько позже метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в ноябре.
Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.