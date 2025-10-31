Листопад несе в Україну сонце: синоптик сказала, де на вихідних буде найтепліше

Якої погоди чекати у перші дні листопада

Згідно з інформацією експерта, впродовж вихідних - суботи (1 листопада) й неділі (2 листопада) - у більшості областей України переважатиме суха погода.

"Багато де - із сонцем", - уточнила синоптик.

Вона нагадала, що на новий місяць року - листопад - "завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність".

Тож нині, за словами Діденко, він "вирішить підкоректувати свій імідж і подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком".

При цьому невеликі дощі ймовірні завтра:

у Сумській області;

у Полтавській області;

у Харківській області;

у Луганській області;

у Донецькій області.

Де в Україні на вихідних буде найтепліше

Якщо говорити про температурні показники, то за прогнозом Діденко найтепліше в Україні - до +12+17 градусів за Цельсієм - буде:

на півдні;

на заході.

Тим часом в середньому по країні (в денні години) максимальна температура повітря становитиме від 10 до 14 градусів вище нуля.

"У Києві листопад дебютує теплою погодою. Щільна хмарність та дощі не наважаться порушити оновлений "лук" листопада у столиці, буде суха погода", - додала синоптик.

Температура повітря впродовж дня становитиме у столиці +11+13 градусів за Цельсієм.

"Тулиться листопад до тепла та сонця, і ми намагаємося бути кращими, теплішими і сонячнішими один до одного", - підсумувала фахівець.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)