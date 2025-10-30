В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина
Сегодня, 30 октября, в Киеве временно приспустили главный (и самый большой) флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Зачем и как надолго приспустили флаг в столице
Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой непогоды.
Жителям и гостям Киева напомнили, что на столичный регион (согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра) надвигаются опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - добавили специалисты.
Сообщается также, что по информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до конца завтрашних суток - пятницы, 31 октября.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Что стоит знать о самом большом флаге Украины
Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:
- либо из-за ухудшения погодных условий;
- либо для проведения регламентных работ.
Что советуют делать специалисты во время сильного ветра
Стоит отметить, что ранее (учитывая прогнозируемую непогоду) в пресс-службе КГГА неоднократно советовали во время сильного ветра:
- плотно закрывать окна;
- убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости - укрываться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
- не парковать рядом с ними транспортные средства.
Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).
Несколько позже метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.
Тем временем синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что Украину "накроет" опасный ветер и объяснили, какие области - в зоне риска.
Читайте также про 30 малоизвестных фактов о флаге Украины.