В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Сегодня, 30 октября, в Киеве временно приспустили главный (и самый большой) флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Стоит отметить, что ранее (учитывая прогнозируемую непогоду) в пресс-службе КГГА неоднократно советовали во время сильного ветра:

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага , который отмечается ежегодно 23 августа).

Сообщается также, что по информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до конца завтрашних суток - пятницы, 31 октября.

Жителям и гостям Киева напомнили, что на столичный регион (согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра) надвигаются опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с.

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой непогоды.

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).

Несколько позже метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.

Тем временем синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что Украину "накроет" опасный ветер и объяснили, какие области - в зоне риска.

Читайте также про 30 малоизвестных фактов о флаге Украины.