ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Четверг 30 октября 2025 15:46
UA EN RU
В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина Самый большой флаг Украины временно приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 30 октября, в Киеве временно приспустили главный (и самый большой) флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Зачем и как надолго приспустили флаг в столице

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемой непогоды.

Жителям и гостям Киева напомнили, что на столичный регион (согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра) надвигаются опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - добавили специалисты.

Сообщается также, что по информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до конца завтрашних суток - пятницы, 31 октября.

В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причинаПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что стоит знать о самом большом флаге Украины

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:

  • либо из-за ухудшения погодных условий;
  • либо для проведения регламентных работ.

Что советуют делать специалисты во время сильного ветра

Стоит отметить, что ранее (учитывая прогнозируемую непогоду) в пресс-службе КГГА неоднократно советовали во время сильного ветра:

  • плотно закрывать окна;
  • убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости - укрываться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними транспортные средства.

Напомним, сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм (порывы ветра там были сильные и опасные).

Несколько позже метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей в последний день октября и что будет с погодой в Украине завтра в целом.

Тем временем синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что Украину "накроет" опасный ветер и объяснили, какие области - в зоне риска.

Читайте также про 30 малоизвестных фактов о флаге Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр КГГА Киев Жовтень Непогода в Украине Погода в Киеве Метеоролог Советы
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине