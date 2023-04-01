Лавру продолжили блокировать, а МВФ одобрил программу для Украины: новости за 31 марта

Война России против Украины: последние новости

Скандал продолжается: в Лавру снова не пускают комиссию Минкульта

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры продолжился. Представители УПЦ МП и их сторонники не освободили территорию заповедника и второй день не пускали комиссию Минкульта, которая должна там проводить инвентаризацию имущества.

В частности, комиссия не могла получить необходимые ключи для того, чтобы попасть внутрь одного из зданий на территории Лавры.

МВФ одобрил программу поддержки Украины на 15,6 млрд долларов

В пятницу, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, программа МВФ в размере 15,6 млрд долларов рассчитана на четыре года. Выделенные средства будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности.

Время играет против врага. Бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну, - Маляр

Бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны. Время не играет на руку российским захватчикам, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - добавила она.

Попросил Путин? Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "с обеих сторон"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия в Украине "обеим сторонам" конфликта. Якобы должно быть объявлено перемирие без права перемещения техники и переброски оружия.

"Попытаюсь рискнуть предложить прекратить боевые действия. Многие сейчас, особенно в России могут сказать, мы уже прекращали тогда на Донбассе, тогда была другая ситуация. Но с учетом этих условий прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, живой силы и техники. Все замерли", - предложил Лукашенко.

Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину на саммит ко дню деоккупации Бучи

Премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину для того, чтобы принять участие в саммите по случаю деоккупации Бучи.

Впервые в истории. Суд решил предъявить обвинение Трампу

Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.