В Воздушных силах подтвердили использование Украиной авиабомб JDAM

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны", - рассказал Игнат.

Он также считает, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

JDAM - это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадные авиабомбы можно переработать на всепогодные корректируемые боеприпасы. Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, позволяющую повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.