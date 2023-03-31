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Официально. МВФ одобрил программу поддержки Украины на 15,6 млрд долларов

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Украина, Пятница 31 марта 2023 21:20
Официально. МВФ одобрил программу поддержки Украины на 15,6 млрд долларов Фото: Украина подтвердила одобрение МВФ программы на 15,6 млрд долларов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля и сайта МВФ.

Как сообщил Шмыгаль, программа МВФ в размере 15,6 млрд долларов рассчитана на четыре года. Выделенные средства будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности.

"Программа будет состоять из двух частей. Первая - это срочное финансирование до нашей победы в войне. Вторая часть - это послевоенное восстановление и трансформация Украины", - написал премьер.

Он рассказал, что первый транш в размере более 2,7 млрд долларов Украина ожидает уже в ближайшее время.

"Программа МВФ станет частью общего пакета финансовой поддержки для Украины от наших международных партнеров в размере 115 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

Зеленский в свою очередь поблагодарил МВФ за оказанную помощь. Он напомнил, что это важный шаг к победе Украины над российской агрессией.

"Это важная помощь в нашей борьбе с российской агрессией. Вместе поддерживаем экономику. И мы идем вперед к победе", - написал президент.

В Международном валютном фонде напомнили, что данная программа является частью пакета поддержки Украины общей стоимостью 115 миллиардов долларов. Там рассказали, что программа будет состоять из двух этапов.

Первый, предусмотренный на 2023-24 годы, будет сосредоточен на внедрении сильного бюджета на 2023 год и усилении мобилизации доходов. Это будет сделано путем поддержания адекватных валютных резервов и содействием долгосрочной финансовой стабильности.

Кроме этого украинская власть обязуется поддерживать и продолжать реформы, направленные на укрепление системы управления и борьбы с коррупцией.

Второй этап программы будет направлен на закрепление макроэкономической стабильности, поддержку восстановления и ранней послевоенной реконструкции. Он будет нацелен на ускорение вступления Украины в Европейский Союз.

МВФ ожидает, что Украина вернется к довоенным политическим принципам, одновременно повышая производительность и конкурентоспособность.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакета финансирования .

После этого Литва присоединилась к такой программе МВФ для Украины .

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