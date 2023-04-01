Лавру продовжили блокувати, а МВФ схвалив програму для України: новини за 31 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Скандал продовжується: до Лаври знову не пускають комісію Мінкульту

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври продовжився. Представники УПЦ МП та їх прихильники не звільнили територію заповідника та другий день не пускали комісію Мінкульту, яка має там проводити інвентаризацію майна.

Зокрема, комісія не могла отримати необхідні ключі для того, щоб потрапити всередину однієї з будівель на території Лаври.

МВФ схвалив програму підтримки України на 15,6 млрд доларів

У п'ятницю, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, програма МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів розрахована на чотири роки. Виділені кошти будуть спрямовані на фінансування критичних витрат та збереження макрофінансової стабільності.

Час грає проти ворога. Бої за Бахмут стали найдорожчими для РФ за всю війну, - Маляр

Бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни. Час не грає на руку російським загарбникам, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Гарматні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", - додала вона.

Попросив Путін? Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "з обох боків"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам" конфлікту. Нібито має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї.

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато хто зараз, особливо в Росії може сказати, ми вже припиняли тоді на Донбасі, тоді була інша ситуація. Але з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, живої сили та техніки. Усі завмерли", - запропонував Лукашенко.

Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії прибули до України на саміт до дня деокупації Бучі

Прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович прибули в Україну для того, щоб взяти участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.

Вперше історія. Суд вирішив пред'явити обвинувачення Трампу

Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка винесло обвинувальний висновок у справі про причетність колишнього президента США Дональда Трампа до виплати 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни буде пред'явлено кримінальні звинувачення.