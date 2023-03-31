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Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников

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Пятница 31 марта 2023 11:52
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы обороны готовятся к контрнаступательной операции, поэтому Украине нужна тяжелая техника и подготовленные резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Министр обороны Алексей Резников встретился с делегацией Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с Дельфиной Пронк.

Резников проинформировал европейских союзников о текущем состоянии ситуации на передовом, в том числе на северном, восточном и южном направлениях. Отдельное внимание акцентировал внимание на оказании помощи Силам обороны со стороны ЕС и профессиональной подготовке военных за границей.

Он поблагодарил иностранных партнеров за солидарность ЕС с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения и оказание помощи в политической, экономической, военной и гуманитарной сферах.

"Благодаря поставке западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдат к коллективным учениям подразделений бригадного уровня", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что страна является не только надежным партнером Альянса, но и государством, которое хорошо изучило российского агрессора и умеет воевать против него.

"Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому обретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе является одним из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, Резников сообщал, что Украина готовится к весеннему контрнаступлению, которое может начаться в апреле-мае.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что страны-партнеры не должны считать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ решающим.

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