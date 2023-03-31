Оккупанты ночью запустили по Украине "Шахеды" и воздушные шары: названы направления
Российские военные ночью 31 марта атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что ударными дронами-камикадзе оккупанты атаковали с северного направления – Брянской области РФ, через Сумскую и Черниговскую области.
Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".
Ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе.
Кроме того, вчера, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков. Первоначально сообщалось о шести прилетах вражеских ракет комплекса С-300.
Также мы писали, что вечером 30 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.