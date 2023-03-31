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Оккупанты ночью запустили по Украине "Шахеды" и воздушные шары: названы направления

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Пятница 31 марта 2023 07:46
Оккупанты ночью запустили по Украине "Шахеды" и воздушные шары: названы направления Фото: войска РФ ночью запустили по Украине "Шахеды" и воздушные шары (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные ночью 31 марта атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что ударными дронами-камикадзе оккупанты атаковали с северного направления – Брянской области РФ, через Сумскую и Черниговскую области.

Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Оккупанты ночью запустили по Украине &quot;Шахеды&quot; и воздушные шары: названы направления

Ранее сообщалось, что российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе.

Кроме того, вчера, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков. Первоначально сообщалось о шести прилетах вражеских ракет комплекса С-300.

Также мы писали, что вечером 30 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

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