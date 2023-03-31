Оккупанты ночью запустили по Украине "Шахеды" и воздушные шары: названы направления

Фото: войска РФ ночью запустили по Украине "Шахеды" и воздушные шары (Getty Images)

Российские военные ночью 31 марта атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.