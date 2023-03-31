Время играет против врага. Бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну, - Маляр
Бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны. Время не играет на руку российским захватчикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
"Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - написала она.
По словам Маляр, время, оружие, техника и огромное количество погибших, которые россияне потеряли с целью захватить Бахмут не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности.
"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", - добавила замминистра обороны.
Напомним, министр обороны Алексей Резников отмечал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитыми или ранеными солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.
Аналитики ISW также сообщали, что ЧВК "Вагнера" потеряла значительное количество наемников в районе Бахмута.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объяснял, почему важно удержать Бахмут.
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