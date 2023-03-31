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Враг заметно нервничает. Сырский рассказал об уничтожении 9 дронов РФ под Бахмутом (видео)

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Бахмут, Пятница 31 марта 2023 09:25
Враг заметно нервничает. Сырский рассказал об уничтожении 9 дронов РФ под Бахмутом (видео) Фото: ВСУ уничтожили 9 дронов РФ под Бахмутом за эту неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За эту неделю силы ПВО уничтожили девять российских дронов - 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала" под Бахмутом Донецкой области, где ведутся тяжелые бои. Кроме того, враг заметно нервничает на Бахмутском направлении, потому что испытывает недостаток в живой силе.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В условиях постоянного влияния артиллерии противника наши воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно их поражать. Кроме этого ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских баражающих рассказал он.

По словам Сырского, Силы обороны продолжают защищать Бахмут, нанося большие потери врагу на востоке.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", - добавил генерал.

Как сообщалось, ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на Бахмут.

По данным главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в боях за Бахмут Донецкой области привлечены около 6 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Также там воюют где-то 20-30 тысяч завербованных рекрутов.

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Донецкая область Бахмут
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