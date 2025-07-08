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Поезд опаздывает? Как действовать пассажирам и где быстро узнать информацию

Вторник 08 июля 2025 14:02
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Поезд опаздывает? Как действовать пассажирам и где быстро узнать информацию Случаются ситуации, когда тот или иной поезд задерживается (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Задержки поездов "Укрзализныци" могут случаться из-за ухудшения погодных условий, вражеских обстрелов или других форс-мажорных обстоятельств. При этом самое главное, что нужно сделать пассажирам - не паниковать.

Подробнее о том, как действовать в случае задержки поезда и где быстро найти актуальную информацию, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что делать пассажирам, если поезд задерживается

Алгоритм действий пассажиров, чей поезд задерживается, зависит от конкретных обстоятельств.

Если, например, человек уже находится в поезде и не имеет дальнейших важных транспортных пересадок, нужно не волноваться лишний раз и попробовать отвлечься на другие дела во время путешествия.

При этом стоит периодически сверяться с актуальной информацией о рейсе - чтобы спланировать свои шаги по прибытии на станцию.

При условии, что пассажир имеет пересадку, а поезд задерживается, об этом лучше сообщить проводнику (который может передать важную информацию начальнику поезда).

Если из-за задержки одного поезда, человек не успел на другой, перевозчик должен (при наличии маршрута) организовать дальнейшее его путешествие к месту назначения.

Между тем если задерживается поезд, который пассажир ждет на станции, алгоритм действий может быть несколько иным - при условии значительного опоздания человек может вернуть деньги "за неиспользованный билет".

Для того чтобы получить компенсацию, пассажирам советуют:

  • сделать фото табло с информацией о задержке;
  • попросить дежурного вокзала поставить отметку о задержке или отмене поезда на билете (или же выдать соответствующую справку);
  • обратиться в кассу вокзала - для возврата средств;
  • собрать документы на подтверждение запланированного следующего поезда, на который человек не успел (при необходимости).

В любом случае, главное - не паниковать, спокойно коммуницировать с представителями железной дороги и сохранять при себе все проездные документы и чеки (особенно если речь идет о каких-либо дополнительных расходах, вызванных задержкой поезда).

Где найти актуальную информацию о движении поездов

Найти актуальную информацию о расписании движения или задержке нужного вам рейса, можно как офлайн, так и онлайн:

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о вероятных изменениях в графиках движения некоторых пассажирских поездов из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.

Впоследствии в компании уточнили, что некоторые рейсы УЗ задерживаются на длительное время (от 1 до 8 часов).

Тем временем мы рассказали о последствиях непогоды, которая накрыла запад Украины.

Читайте также, как "поймать" билет на поезд "Укрзализныци" в течение летнего сезона отпусков, чтобы не упустить собственный отдых или встречу с родными.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, официальный сайт УЗ, комментарий для РБК-Украина адвоката АБ "Ивана Хомича" Елены Воронковой.

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