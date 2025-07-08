Поезд опаздывает? Как действовать пассажирам и где быстро узнать информацию
Задержки поездов "Укрзализныци" могут случаться из-за ухудшения погодных условий, вражеских обстрелов или других форс-мажорных обстоятельств. При этом самое главное, что нужно сделать пассажирам - не паниковать.
Подробнее о том, как действовать в случае задержки поезда и где быстро найти актуальную информацию, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что делать пассажирам, если поезд задерживается
Алгоритм действий пассажиров, чей поезд задерживается, зависит от конкретных обстоятельств.
Если, например, человек уже находится в поезде и не имеет дальнейших важных транспортных пересадок, нужно не волноваться лишний раз и попробовать отвлечься на другие дела во время путешествия.
При этом стоит периодически сверяться с актуальной информацией о рейсе - чтобы спланировать свои шаги по прибытии на станцию.
При условии, что пассажир имеет пересадку, а поезд задерживается, об этом лучше сообщить проводнику (который может передать важную информацию начальнику поезда).
Если из-за задержки одного поезда, человек не успел на другой, перевозчик должен (при наличии маршрута) организовать дальнейшее его путешествие к месту назначения.
Между тем если задерживается поезд, который пассажир ждет на станции, алгоритм действий может быть несколько иным - при условии значительного опоздания человек может вернуть деньги "за неиспользованный билет".
Для того чтобы получить компенсацию, пассажирам советуют:
- сделать фото табло с информацией о задержке;
- попросить дежурного вокзала поставить отметку о задержке или отмене поезда на билете (или же выдать соответствующую справку);
- обратиться в кассу вокзала - для возврата средств;
- собрать документы на подтверждение запланированного следующего поезда, на который человек не успел (при необходимости).
В любом случае, главное - не паниковать, спокойно коммуницировать с представителями железной дороги и сохранять при себе все проездные документы и чеки (особенно если речь идет о каких-либо дополнительных расходах, вызванных задержкой поезда).
Где найти актуальную информацию о движении поездов
Найти актуальную информацию о расписании движения или задержке нужного вам рейса, можно как офлайн, так и онлайн:
- в кассах или справках на вокзалах;
- на информационных табло на вокзалах;
- на официальном сайте "Укрзализныци";
- на электронном табло УЗ;
- в мобильном приложении "Укрзализныци";
- в социальных сетях УЗ - в Facebook или Telegram;
- через форму обратной связи;
- позвонив на горячую линию УЗ по номеру: 0 800 503 111.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о вероятных изменениях в графиках движения некоторых пассажирских поездов из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.
Впоследствии в компании уточнили, что некоторые рейсы УЗ задерживаются на длительное время (от 1 до 8 часов).
Тем временем мы рассказали о последствиях непогоды, которая накрыла запад Украины.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, официальный сайт УЗ, комментарий для РБК-Украина адвоката АБ "Ивана Хомича" Елены Воронковой.
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