Поднятие цен неизбежно? В УЗ объяснили, какие билеты могут подорожать и почему

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергея Лещенко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

Как пассажирские перевозки зависят от грузовых

Во время выступления в парламенте чиновник напомнил, что "Укрзализныця" 3,5 года спасала Украину во время войны.

"И теперь - время помочь "Укрзализныце" выстоять в этот сложный период... Она всем нам еще понадобится", - подчеркнул Лещенко.

Он сообщил, что внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок - исчерпаны.

"И либо мы все начнем принимать для этого меры, либо потеряем нашу компанию", - добавил член наблюдательного совета УЗ.

Лещенко рассказал, что все годы в Украине была система, когда "убытки пассажирских перевозок компенсировались за счет грузовых". И она работала, "пока не начался "эффект домино" из-за начала полномасштабного вторжения".

"За 2021-2025 годы у нас потеряно 49% грузовых перевозок. И ситуация вряд ли улучшится... И, соответственно, для того, чтобы компенсировать убытки, нам нужна помощь налогоплательщиков Украины. В связи с чем мы соответствующим способом обращаемся", - поделился специалист.

Выступление Лещенко в ВРУ (кадр из видео: youtube.com/@RadaTVchannel)

Почему цены на некоторые билеты УЗ могут вырасти

Лещенко сообщил, что в течение текущего года "было 800 атак на инфраструктуру железной дороги" с повреждением 3 тысяч объектов.

"Чистый убыток железной дороги за 9 месяцев составляет 7 млрд 195 млн гривен. Убытки пассажирки в прошлом году - 18 млрд гривен. Соответственно есть меры, которые усматриваются для того, чтобы ситуацию исправить", - отметил он.

Эксперт объяснил, что речь идет о "трех шагах":

внутренняя оптимизация железной дороги (в частности вопрос продажи металлолома может предоставить до 10 млрд гривен);

компенсирование убытков пассажирки "за счет бюджета" (16 млрд гривен);

постепенная индексация грузовых тарифов в два этапа - с 1 января и с 1 июля 2026 года (это может дать 22 млрд гривен).

Чиновник рассказал, что, учитывая ситуацию, возникает необходимость повысить стоимость железнодорожных билетов на дальнее сообщение в 3-4 раза.

"Чтобы вы понимали, какой это будет стресс... Возможно, некоторые к этому готовы. Но это точно не поддержат украинцы в сложных условиях нынешней войны. Поэтому мы планируем поднять динамическое ценообразование для СВ и 1-го класса "Интерсити", - подчеркнул Лещенко.

По его словам, это "частично улучшит результат". Хотя и "не полностью".