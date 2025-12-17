ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский

Среда 17 декабря 2025 12:03
UA EN RU
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое состоялось в формате видеоконференции.

Он проинформировал союзников о текущей ситуации на фронте, которая остается сложной.

Главнокомандующий также привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.

"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города", - рассказал Сырский.

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Купянск Харьков Война в Украине Александр Сырский
Новости
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море