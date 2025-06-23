ВПЛ получили эксклюзивные предложения и бонусы от "Укрзализныци": как воспользоваться

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить доступ к расширенной программе лояльности УЗ "Железные друзья", которая станет особенно полезной тем, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

"Железные друзья" от УЗ: что меняется для ВПЛ

В УЗ рассказали, что работают над поддержкой украинцев, которые вынужденно покинули свои дома - в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, национальным проектом "Бок о бок: Сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации Украины.

Учитывая это, была расширена программа лояльности "Железные друзья" - специальными предложениями для ВПЛ.

"Теперь они будут иметь доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров железной дороги и двойным бонусам за путешествия", - подчеркнули в акционерном обществе.

Отмечается, что в очередном обновлении приложения "Укрзализныци" реализованы:

двойные "обнимашки" за каждое путешествие;

специальная категория "Для ВПО" - с доступными только внутренне перемещенным украинцам предложениями.

Среди первых партнеров нового раздела программы:

"Укрпочта";

"Аптека 9-1-1";

"Фокстрот";

медицинский центр "Мать и дитя";

маркетплейс для поиска лекарств и медикаментов Liki24.com;

интернет-магазин ROZETKA.

Уточняется, что "Укрзализныця" планирует и в дальнейшем расширять количество специальных предложений для ВПЛ и добавлять в программу новых партнеров.

Как ВПЛ подключить программу лояльности

Для того чтобы получить доступ к эксклюзивным предложениям, ВПЛ нужно подключить расширенную программу лояльности от УЗ:

обновить приложение "Укрзализныци";

открыть его;

перейти в "Профиль";

и далее - в "Мои данные";

выбрать "Добавить статус ВПЛ";

подтвердить статус через приложение "Дія".

После этого переселенцы смогут:

пользоваться специальными предложениями;

получать двойные "обнимашки".

"Новые возможности будут становиться доступными пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения", - объяснили в "Укрзализныце.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)