ВПЛ получили эксклюзивные предложения и бонусы от "Укрзализныци": как воспользоваться
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить доступ к расширенной программе лояльности УЗ "Железные друзья", которая станет особенно полезной тем, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
"Железные друзья" от УЗ: что меняется для ВПЛ
В УЗ рассказали, что работают над поддержкой украинцев, которые вынужденно покинули свои дома - в партнерстве с Министерством развития общин и территорий, национальным проектом "Бок о бок: Сплоченные общины" и Министерством цифровой трансформации Украины.
Учитывая это, была расширена программа лояльности "Железные друзья" - специальными предложениями для ВПЛ.
"Теперь они будут иметь доступ к эксклюзивным предложениям от партнеров железной дороги и двойным бонусам за путешествия", - подчеркнули в акционерном обществе.
Отмечается, что в очередном обновлении приложения "Укрзализныци" реализованы:
- двойные "обнимашки" за каждое путешествие;
- специальная категория "Для ВПО" - с доступными только внутренне перемещенным украинцам предложениями.
Среди первых партнеров нового раздела программы:
- "Укрпочта";
- "Аптека 9-1-1";
- "Фокстрот";
- медицинский центр "Мать и дитя";
- маркетплейс для поиска лекарств и медикаментов Liki24.com;
- интернет-магазин ROZETKA.
Уточняется, что "Укрзализныця" планирует и в дальнейшем расширять количество специальных предложений для ВПЛ и добавлять в программу новых партнеров.
Как ВПЛ подключить программу лояльности
Для того чтобы получить доступ к эксклюзивным предложениям, ВПЛ нужно подключить расширенную программу лояльности от УЗ:
- обновить приложение "Укрзализныци";
- открыть его;
- перейти в "Профиль";
- и далее - в "Мои данные";
- выбрать "Добавить статус ВПЛ";
- подтвердить статус через приложение "Дія".
После этого переселенцы смогут:
- пользоваться специальными предложениями;
- получать двойные "обнимашки".
"Новые возможности будут становиться доступными пользователям со всеми устройствами постепенно, после обновления приложения", - объяснили в "Укрзализныце.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, какую помощь могут получить ВПЛ в 2025 году.
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