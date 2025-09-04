Нужен ли собаке билет на поезд и что делать пассажирам с аллергией: правила от УЗ
В прошлом году национальный перевозчик "Укрзализныця" инициировал изменения в правила перевозки животных. Ввиду этого сегодня украинцам объясняют, как по-новому путешествовать по железной дороге с домашними любимцами - чтобы было и удобно, и безопасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Правила перевозки собак крупных пород
Собаки крупных пород - ростом выше 45 см в холке - могут путешествовать по Украине почти во всех типах вагонов.
При этом обязательные условия следующие:
- билет для животного;
- намордник;
- поводок;
- ветеринарный документ.
Уточняется, что в купе, спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) - следует выкупить все места в купе.
При этом в одном купе может путешествовать не более двух животных.
Для путешествия с собаками крупных пород в скоростных поездах "Интерсити+" следует выкупить все места, которые размещены единым блоком в ряду.
"Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или рядом с ними", - объяснили в УЗ.
В региональных поездах (пригородные электропоезда и электропоезда City Express) собак крупных пород можно перевозить только в крайних тамбурах первого и последнего вагонов - под присмотром сопровождающих.
В плацкарте с животными крупных пород проезд запрещен, ведь это - вагон открытой планировки.
"Мы стараемся сделать путешествия комфортными для всех пассажиров", - отметили в УЗ.
Нужны ли билеты собакам-поводырям и служебным животным
Согласно информации "Укрзализныци", не оплачивается перевозка:
- собак-поводырей, которые сопровождают лиц с инвалидностью;
- служебных собак - в сопровождении служебных лиц;
- собак в сопровождении военнослужащих.
Также не обязательно выкупать все места в купе, "Люксе" или ряд в "Интерсити+".
"Однако, по возможности, мы советуем все же выкупить места для комфорта животного и пассажиров", - отметили в УЗ.
УЗ позволяет путешествовать с животными, соблюдая правила перевозки (иллюстрация: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Правила перевозки малых домашних животных
Малые животные могут путешествовать в поездах "Укрзализныци" в переносках в стандартном порядке. Для них выкуп ряда - необязателен.
Речь идет о котах, собаках мелких пород (до 45 см в холке), крысах, кроликах и т.д.
При этом животным нельзя:
- сидеть на местах для сидения;
- лежать на постельном белье.
"Животные могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна - при условии выкупа всех мест в купе. Пожалуйста, обеспечьте в купе животному подстилку или лежанку, не пускайте животных на подушки", - подчеркнули в УЗ.
Обязательные условия для путешествия:
- билет для животного;
- намордник;
- поводок;
- документ.
В региональных поездах (пригородные электропоезда и электропоезда City Express) малые домашние животные должны находиться:
- в сумках-переносках;
- в рюкзаках-переносках;
- в других емкостях для перевозки - с водонепроницаемым дном.
"В одной такой переноске могут находиться не более двух животных", - сообщили в УЗ.
Уточняется, что переноски разрешено размещать:
- на местах, предназначенных для ручной клади;
- на руках у пассажира;
- под местами для сидения.
В поездах "Интерсити" малых животных следует перевозить в переносках в местах, предназначенных для багажа, или на руках у пассажира.
В плацкарте для малых животных действуют такие же правила.
Правила перевозки мелких животных и птиц
Согласно информации УЗ, мелких комнатных животных и декоративных птиц (не более двух особей) следует перевозить:
- в ящиках;
- в корзинах;
- в клетках;
- в контейнерах с водонепроницаемым абсорбирующим дном.
Такие контейнеры должны:
- занимать не более одного места ручной клади;
- размещаться на местах, предназначенных для ручной клади, на руках у пассажира или под местами для сидения.
Между тем домашняя птица (куры, индюки, гуси, утки, цесарки, перепелки, голуби и т.п.) допускается к перевозке в региональных поездах в специальных средствах для перемещения (не более одного места ручной клади).
Их размеры не должны превышать размеры, предусмотренные для ручной клади.
Как оплачивается перевозка животных в поездах
Украинцам объяснили, что плата за перевозку животных - собак, кошек и птиц - в пассажирских вагонах оплачивается за особь или место.
"По тарифу на перевозку багажа как за 20 килограммов", - уточнили в УЗ.
При этом оформление перевозки осуществляется по багажной квитанции.
"Обратите, внимание, что это - правила исключительно для путешествий с животными по Украине", - подчеркнули в УЗ.
Обязанности пассажиров, путешествующих с животными
В целом, во время путешествия поездами "Укрзализныци" с животными, пассажиры обязаны:
- следить за безопасностью животного и окружающих;
- иметь ветеринарные действительные документы;
- иметь билет на животное;
- иметь поводок и намордник (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия);
- позаботиться о комфорте животного и окружающих.
"Мы понимаем, что в дороге может произойти неприятность. Но призываем обязательно брать с собой средства для уборки - салфетки, моющие средства, антисептики и т.д.", - отметили в УЗ.
Подчеркивается, что ответственность за сохранение чистоты и имущества в вагоне несут владельцы животных.
Что советуют делать пассажирам УЗ с аллергией
Тем из пассажиров, которые едут рядом с животным и имеют аллергию, или же испытывают дискомфорт, в "Укрзализныце" советуют обратиться к проводникам или стюардам.
"Поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия", - объяснили в пресс-службе компании.
В завершение в УЗ посоветовали гражданам обязательно соблюдать правила перевозки и следить за безопасностью при посадке вместе с животными.
"В случае нарушения правил, проводники и стюарды не допустят вас к поездке", - напомнили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, за что и как именно могут наказать владельцев собак в Украине.
Кроме того, мы объясняли, разрешает ли закон ходить с животными в магазин или супермаркет и когда за это придется платить штраф.
Читайте также, могут ли начать пускать собак в метро Киева.