В спальных поездах УЗ появится Wi-Fi: что еще изменится для пассажиров и когда

В Министерстве развития общин и территорий поделились достижениями "Укрзализныци" за 2025 год и планами на следующий, 2026 год. Вероятна, в частности, установка Wi-Fi в спальных поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Достижения украинской железной дороги за 2025 год

Украинцам рассказали, что команда министерства занимается регулированием и формированием политики в сфере железнодорожного транспорта под руководством вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Координирует это направление заместитель министра Алексей Балеста.

Сообщается, что 2025 год стал для украинской железной дороги годом:

новых международных сообщений;

обновления подвижного состава;

интеграции Украины в европейское транспортное пространство.

Основные достижения железной дороги Украины в 2025 году (инфографика: mindev.gov.ua)

Что может измениться на "Укрзализныце" в 2026 году

Согласно обнародованным планам, в 2026 году Минразвития совместно с "Укрзализныцей" продолжат реализацию всех основных направлений развития железнодорожного сектора.

Речь идет о долгосрочных проектах, которые охватывают:

модернизацию подвижного состава;

расширение международных маршрутов;

цифровизацию сервисов;

повышение безбарьерности;

внедрение реформ, необходимых для евроинтеграции.

Так, в частности, будет продолжаться реализация программы обновления парка пассажирских вагонов, начатой президентом Украины в 2020 году.

Именно в 2026 году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа.

Масштабирована и увеличена втрое будет программа малой механизации.

Ожидается, что в течение 2026-2028 годов УЗ получит еще более 9 000 единиц техники. Это позволит полностью обеспечить потребности путевого хозяйства всей сети.

Уточняется, что инфраструктурные подразделения получат современные инструменты, необходимые для быстрого, безопасного и устойчивого ремонта инфраструктуры.

Одной из ключевых задач станет внедрение механизма государственного заказа на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении.

"Соответствующее правительственное решение предусматривает разработку модели компенсации разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозок и государственными тарифами, что позволит обеспечить финансовую стабильность пассажирского сектора", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что это решение является переходным шагом к внедрению будущей системы PSO (обязательства по предоставлению публичных услуг) в соответствии с европейскими стандартами.

Кроме того, в 2026 году продолжится реализация одного из ключевых евроинтеграционных инфраструктурных проектов - строительство евроколеи на направлении "Скнилив - Мостиська-II" (что должно соединить Львов с европейской железнодорожной сетью).

Планы Минразвития и УЗ на 2026 год (инфографика: mindev.gov.ua)

Что известно об установке Wi-Fi в поездах УЗ

Согласно информации министерства, в 2026 году продолжится модернизация подвижного состава "Укрзализныци".

Планируется, в частности, установка Wi-Fi в спальных поездах.

Стоит отметить, что после длительного процесса по настройке и тестированию в сентябре 2024 года стало известно: "Укрзализныця" запустила бесплатный Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

Позже в компании сообщили, что для пассажиров в некоторых поездах лимиты интернета увеличены вдвое.

Согласно информации пресс-службы УЗ, по состоянию на 28 ноября 2025 года бесплатный Wi-Fi:

доступен в тестовом режиме;

работает уже в 16 поездах, которые курсируют в пределах Украины и за границей.

"Каждый пассажир может воспользоваться 2 ГБ интернета во время путешествия. Для подключения достаточно выбрать сеть "WiFi test", - объяснили в компании.