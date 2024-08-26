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Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары на большие расстояния по РФ

Украина, Понедельник 26 августа 2024 13:46
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Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары на большие расстояния по РФ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партнеры Украины могут принять два конкретных решения, чтобы помочь ей поскорее положить конец российскому террору. Ни одно из них не будет эскалацией, а поможет сдержать Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в Х.

Кулеба отметил, что в результате атаки Россией15 регионов Украины погибли и жертвы. Также он сообщил об ударах по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе.

"Россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, являющегося военным преступлением. Российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества", - подчеркнул Кулеба.

Два конкретных решения от партнеров

По его мнению, существует два конкретных решения, которые украинские партнеры могут принять, чтобы помочь нашему государству поскорее положить конец российскому террору:

  • подтвердить право Украины на нанесение ударов на большие расстояния по всем легитимным военным целям на территории России;

  • согласие на использование возможностей противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству.

"Ни одно из этих решений не является эскалацией. Напротив, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", - отметил Кулеба.

Масштабный обстрел Украины Россией

Стоит отметить, что сегодня Россия в очередной раз масштабно атакует Украину с воздуха. Во время воздушной атаки, кроме БПЛА по разным направлениям, были десятки запусков ракет "Кинжал".

Еще ночью стало известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

После попадания ракет в ряде областей Украины начались перебои со светом. Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Также из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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