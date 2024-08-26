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Кулеба закликав союзників захистити небо України та дозволити удари на великі відстані по РФ

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 13:46
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Кулеба закликав союзників захистити небо України та дозволити удари на великі відстані по РФ Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партнери України можуть прийняти два конкретних рішення, щоб допомогти їй швидше покласти край російському терору. Жодне з них не буде ескалацією, а допоможе стримати Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в Х.

Кулеба зазначив, що внаслідок атаки Росією15 регіонів України є загиблі та жертви. Також він повідомив про удари по критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури та енергетичній системі.

"Росія продовжує вести боягузливу війну проти цивільного населення, що є воєнним злочином. Російські атаки не мають жодного виправдання. Вони мають бути рішуче засуджені та зустрінуті відчутними діями з боку міжнародного співтовариства.", - наголосив Кулеба.

Два конкретні рішення від партнерів

На його думку, існує два конкретних рішення, які українські партнери можуть прийняти, щоб допомогти нашій державі швидше покласти край російському терору:

  • підтвердити право України на нанесення ударів на великі відстані по всіх легітимних військових цілях на території Росі;

  • згода на використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору.

"Жодне з цих рішень не є ескалацією. Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", - зауважив Кулеба.

Масштабний обстріл України Росією

Варто зауважити, що сьогодні Росія вчергове масштабно атакує Україну з повітря. Під час повітряної атаки, окрім БПЛА з різних напрямків були десятки запусків ракет "Кинджал".

Ще вночі стало відомо про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Після влучань ракет у низці областей України почалися перебої зі світлом. Також відомо, що у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблемі з електропостачанням.

Також через масовану атаку у столичному метро ввели обмеження руху. Так, дві із трьох гілок "підземки" курсують зі змінами у маршруті.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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