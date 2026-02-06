В Кремле "мутят воду" перед переговорами с Украиной в США

"Переговоры по урегулированию ситуации в Украине в США не планируются, и эта тема не обсуждалась", - сказал Песков.

В то же время представитель Кремля сообщил, что следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине скоро состоится, однако точная дата пока отсутствует.

При этом Владимир Зеленский сегодня сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и уже идет подготовка к следующим трехсторонним встречам. Он также анонсировал разговор с европейскими партнерами, который состоится завтра.

"И также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия - председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, и также переговоров", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

В четверг, 5 февраля, Владимир Зеленский сделал заявление относительно следующего раунда трехсторонних переговоров с США и страной-агрессором.

"Из того, что можно уже сказать - в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке", - сообщил он.

Зеленский также отметил, что Украина "готова ко всем рабочим форматам", которые "помогут приблизить мир и сделать его надежным и длительным". Он добавил, что страну-агрессора необходимо "лишить аппетита воевать дальше".