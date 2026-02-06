UA

У Кремлі "каламутять воду" перед переговорами з Україною в США

Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі не планує нового раунду переговорів у США щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: "Є просування". РБК-Україна дізналось нові деталі переговорів в Абу-Дабі

"Переговори щодо врегулювання ситуації в Україні в США не плануються, і ця тема не обговорювалася", - сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля повідомив, що наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні скоро відбудуться, проте точна дата наразі відсутня.

При цьому Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що українська делегація повертається додому, і вже триває підготовка до наступних тристоронніх зустрічей. Він також анонсував розмову з європейськими партнерами, яка відбудеться завтра.

"І також зараз в Америці працює наша парламентська дипломатія - голова парламенту Руслан Стефанчук. Ми з ним проговорювали перед поїздкою, що потрібно найбільше. І це стосується підтримки нашої держави, наших людей, і також перемовин", - наголосив Зеленський.

Що передувало

У четвер, 5 лютого, Володимир Зеленський зробив заяву щодо наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та країною-агресоркою.

"З того, що можна вже сказати - найближчим часом плануються наступні зустрічі. Ймовірно, в Америці", - повідомив він.

Зеленський також зазначив, що Україна "готова до всіх робочих форматів", які "допоможуть наблизити мир і зробити його надійним і тривалим". Він додав, що країну-агресорку необхідно "позбавити апетиту воювати далі".

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, другий етап тристоронніх консультацій за участю України, США та Росії відбувся 4-5 лютого в ОАЕ. Перемовини проходили у форматі робочих груп, які працювали по п’ять годин щодня.

Під час зустрічі, зокрема, обговорювали механізми запровадження режиму припинення вогню, про що повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Ключовим результатом зустрічі стала угода про обмін полоненими - загалом 314 осіб, по 157 з кожної сторони. Володимир Зеленський охарактеризував досягнення як вагоме. Вже 5 лютого 157 українських воїнів повернулися на Батьківщину.

Детальніше про останні тристоронні переговори між Україною, США та РФ - в матеріалі РБК-Україна.

