Коронавірус в Європі: список країн

За останні дні спалах коронавірусу COVID-19 і летальні випадки були зафіксовані в кількох європейських країнах. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється країнами Європи.

Італія

Найбільше від коронавірусу в Європі на сьогодні постраждала Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб. В країні також зафіксовано 11 смертей. Влада країни закрила на карантин 10 міст в північному регіоні Ломбардія.

Німеччина

Далі за кількістю заражених коронавірусом йде Німеччина, де зафіксували 19 випадків. Зараження коронавірусом в країні реєстрували з кінця січня, на сьогодні летальних випадків немає.

Франція

У Франції зафіксовано 17 випадків зараження коронавірусом, при цьому відомо вже про дві смерті. Літній чоловік помер у паризькій лікарні "Сальпетрієр" 26 лютого, до цього помер 80-річний громадянин Китаю.

Британія

На британських островах повідомляють про 13 випадків коронавірусу. Сьогодні там на карантин закрилися дві школи, учні яких побували в Італії.

Іспанія

За останніми даними, в Іспанії заразилися 11 осіб. При цьому випадки фіксуються в Мадриді, Каталонії, на Канарських островах і на Майорці.

Австрія

Перші випадки коронавірусу зафіксували й в Австрії. За даними місцевої влади, заразилися двоє громадян Італії, які проживають в Інсбруці. Коронавірус у них виявили після відвідування Ломбардії.

Хорватія

Два випадки зараження коронавірусом зафіксували в Хорватії. Як мінімум про одного чоловіка відомо, що він інфікувався під час поїздки до італійського Мілану.

Ізраїль

За останні дні в Ізраїлі підтвердили другий випадок коронавірусу. Інфекцію, як і в першому випадку, виявили у пасажира круїзного лайнера Diamond Princess. Також відомо, що на карантині знаходиться посол Ізраїлю в Китаї.

Російська Федерація

В кінці січня коронавірус виявили у жінки та чоловіка в Російській Федерації. Обидва громадяни Китаю, вони госпіталізовані в спеціальні бокси. Люди, які контактували з ними, теж перебувають в лікарнях.

Румунія

Цього тижня повідомлялося про перший випадок коронавірусу в Румунії. Заражений повернувся до країни ще три тижні тому після відвідин Італії, він знаходиться на карантині в лікарні Бухареста.

Бельгія

На початку лютого виявили коронавірус у одного з евакуйованих з китайського Уханя. Аналізи інших членів евакуйованої групи, яка перебувала на карантині, дали негативний результат.

Греція

Один випадок на сьогодні підтверджено в Греції. 38-річна жінка захворіла після відвідин північної Італії.

Фінляндія

Єдиний на сьогодні випадок був зафіксований ще в кінці січня. Повідомлялося, що захворіла 32-річна жінка, яка до цього була в Ухані.

Швейцарія

Влада Швейцарії 25 лютого підтвердила перший випадок зараження коронавірусом. Захворів 70-річний чоловік, за попередніми даними, зараження сталося, коли він відвідував Мілан.

Швеція

Коронавірус діагностували у жительки міста Йончепінг, яка також побувала в Ухані. Спочатку у неї не було ніяких симптомів застуди.