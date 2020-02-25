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Коронавірус підтвердили ще в одній європейській країні

Новини » В світі     25.02.2020 - 14:10
Коронавірус підтвердили ще в одній європейській країні
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

Інфікувався житель Загреба, раніше побував у Мілані

У Хорватії зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович, передає РБК-Україна з посиланням на хорватське видання dnevnik.hr.

Повідомляється, що чоловіка з симптомами вірусу госпіталізували в Загребі. Раніше хворий відвідував Мілан.

Зазначимо, це вже 10 країна Європейського союзу, в якій проявився китайський коронавірус.

Найбільше інфікованих зафіксовано в Італії - 282 людини. Також 16 випадків сталося в Німеччині, 12 - у Франції, 9 - у Великобританії, по 2 - в Росії та Іспанії, і ще по 1 - у Бельгії, Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте звинуватив керівництво однієї з лікарень в північному регіоні країни в недотриманні процедур, які вживаються в подібних ситуаціях. За його словами, це сприяло поширенню коронавірусу на інші території Італії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилить заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні тим, хто прибув з країн, в яких підтвердили коронавірус.

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