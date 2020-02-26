Ще в одній країні Європи виявили коронавірус

Зараз усі інші пасажири із фургона проходять обстеження
Влада Північної Македонії підтвердила перший випадок зараження новим різновидом коронавірусу на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що жінка, яка звернулася за медичною допомогою рано вранці в середу, поїхала в Північну Македонію з Італії на фургоні.
"У пацієнтки був позитивний результат на коронавірус. Вона є першою пацієнткою в Північній Македонії, у якої був виявлений позитивний результат на цей патоген", - йдеться у повідомленні.
Зараз усі інші пасажири з фургона проходять обстеження.
Нагадаємо, що станом на 26 лютого випадки зараження коронавірусом зафіксовані на всіх континентах, крім Антарктиди. Вспышка коронавіруса, яка почалася в китайському Ухані, в даний час поширилася на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди. В Австралії підтверджено 22 випадки захворювання новим коронавірусом, у Європі - більш 300. У Північній Америці не менше 59 громадян США дали позитивний результат на коронавірус.
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу. Зокрема, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження.