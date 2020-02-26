Посилений контроль на кордоні і новий алгоритм: як Україна реагує на коронавірус в Європі

Ілюстративне фото (facebook com airportkiev)

Україна посилила заходи на кордоні через коронавірус, введений температурний контроль

Коронавірус в Європі продовжує поширюватися, Україна вживає заходів для запобіганню випадкам захворювання на території країни. Детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація в регіонах станом на 26 лютого

У Львівській області місцева влада рекомендує скасувати всі масові заходи через загрозу поширення коронавируса.

На Закарпатті групу туристів відправили на обстеження через підвищену температуру однієї з туристок. До цього вони близько тижня перебували в Європі, відвідували карнавали у Франції і Італії. Туристи слідували в Україну через пункт пропуску "Тиса".

У кожній області України МОЗ визначив по дві опорні бази, які будуть приймати пацієнтів, в разі зараження коронавірусом.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Кабмін призначив головного санлікаря, відповідального за питання коронавіруса

Кабінет міністрів України на засіданні 26 лютого призначив заступника голови МОЗ Віктора Ляшка головним санітарним лікарем. Ляшко буде координувати дії всіх необхідних служб з організації роботи щодо запобігання попадання коронавіруса на територію України.

Ситуація в "Нових Санжарах"

В медцентрі "Нові Санжари", де в обсервації знаходяться евакуйовані з Китаю українці та іноземці, ситуація стабільна. Ні в кого з розміщених у медцентрі немає симптомів коронавіруса. Як відомо, в обсервації разом з евакуйованими перебуває глава МОЗ Зоряна Скалецька.

"В обсервації у нас сьогодні екватор. Ранковий медичний огляд не зафіксував підвищення температури", - заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

"Укрпошта" відновила поставки в Китай

"Укрпошта" повідомила, що починаючи з 26 лютого поновлюються постачання всіх видів експортних відправлень в Китай. Крім того, в прес-службі зазначили, що відправлення з Китаю продовжують надходити в Україну.

Зазначимо, раніше поставки в Китай були припинені через поширення коронавіруса.

Ситуація на кордоні

Через загрозу поширення коронавіруса на всіх пунктах пропуску на кордоні України будуть перевіряти температуру у всіх прибулих. Температурний скринінг будуть проводити в аеропортах, а також на автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

Крім того, за словами глави МВС Арсена Авакова, температурний контроль планують запровадити і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Коронавірус поширюється в Європі

На даний момент коронавірус зафіксований у таких європейських країнах як: