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В Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 17:18
В Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавіруса
Ілюстративне фото (freepik)

У Федеральному управлінні охорони здоров'я Швейцарії подробиць не повідомляють

Влада Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Reuters.

При цьому у відомстві не повідомляють подробиць.

Однак у більш детальна інформація буде надана на брифінгу представників Федерального управління громадського здоров'я країни.

Нагадаємо, на даний момент в Євросоюзі коронавірус зафіксували в 11 країнах - в Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії, Хорватії, Бельгії, Фінляндії та Швеції.

Найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія, Романія, по 3 - у П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим типом коронавіруса COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.

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