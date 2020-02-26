В Іспанії коронавірусом заразилися 11 людей

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Інфікувався 22-річний чоловік з Каталонії

Загальна кількість інфікованих китайським коронавірусом COVID-19 в Іспанії збільшилася до 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання EWN.

Зокрема, сьогодні підтвердився ще один випадок захворювання. Повідомляється, що інфікувався 22-річний чоловік з Каталонії, який нещодавно повернувся з подорожі по Італії.

Раніше перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Мадриді. Також сьогодні вперше коронавірус проявився у Греції та Бразилії. Майже всі нові випадки були пов'язані з Італією, де кілька днів тому стався спалах вірусу.

Нагадаємо, в Італії вже підтвердили понад 320 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Серед заражених - 4 дітей у віці від 4 до 15 років.

Загалом у Італії від коронавірусу померли 11 осіб. Всі вони були людьми похилого віку і мали серйозні проблеми зі здоров'ям.

Також РБК-Україна повідомляло про перший випадок смерті від інфекції у Франції. У паризькій лікарні Сальпетрієр у ніч на середу помер 60-річний чоловік, який знаходився у дуже важкому стані.