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Коронавірус зафіксували в ще одній країні

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 13:10
Коронавірус зафіксували в ще одній країні
Ілюстративне фото (who.int)

МОЗ Греції підтвердив перше зараження коронавірусом

Греція підтверджує перший випадок коронавіруса в країні. Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, МОЗ Греції підтвердив перше зараження коронавірусом.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Мадриді.

Нагадаємо, перший випадок смерті громадянина Франції внаслідок зараження коронавірусом (COVID-19) зафіксовано в Парижі. У паризькій лікарні Сальпетрієр в ніч на середу помер 60-річний чоловік, який перебував у дуже важкому стані.

До цього мер Сан-Франциско Лондон Брід оголосив надзвичайний стан у місті у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Мер зазначив, що попри те, що в місті не було підтверджено жодного випадку захворювання коронавірусом, необхідно посилити готовність".

Також РБК-Україна писало, що за версією прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, поширенню нового коронавіруса COVID-19 у країні сприяло неправильне управління лікарнею в північній Італії.

Зазначимо, у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилить заходи безпеки на кордоні.

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