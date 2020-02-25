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В Австрії зафіксували перші випадки коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 14:42
В Австрії зафіксували перші випадки коронавіруса
Ілюстративне фото (freepik2)

Два жителя Інсбрука заразилися після відвідування італійської Ломбардії

Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в Австрії. Про це заявив губернатор федеральної землі Тіроль Гюнтер Платер, передає Kurier.

За його словами, у двох людей підтвердилися підозри на коронавірус. На даний момент вони з високою температурою знаходяться в одній з лікарень Інсбрука.

Також повідомляється, що заражені молоді люди недавно повернулися з італійського регіону Ломбардія. Зазначимо, саме в цьому регіоні зафіксована найбільший спалах коронавірусу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив про перший випадок коронавірусу в країні. Чоловіка з симптомами вірусу госпіталізували в Загребі, раніше він відвідував італійський Мілан.

До цього Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, яке було припинено через коронавірус. Канцлер Себастіан Курц заявляв, що людей з підозрою на зараження коронавірусом будуть затримувати і перевіряти. При цьому Європейський союз не приймав рішення про закриття кордонів через коронавірус в Італії.

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