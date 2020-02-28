У Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу

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Хворобу виявили у студента, який прилетів з Ірану

У Білорусі в четвер, 27 лютого, підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

За даними відомства, коронавірус підтвердили у студента, який нещодавно прилетів з Ірану. Результати тесту на коронавірус були позитивними. Наразі хворий перебуває у задовільному стані.

"При лабораторному типуванні 27 лютого був виявлений вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт і особи, які контактували з ним, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні", - заявили в МОЗ.

Зазначається, що зараз в Білорусі проводяться санітарно-епідемічні заходи для недопущення поширення коронавірусу. Білоруська влада вирішила проводити обстеження та лабораторну діагностику громадян Ірану, Італії та Південної Кореї, які прибуватимуть в країну.

Нагадаємо, що за останній тиждень новий коронавірус було виявлено у 20 країнах. Хворобу виявили у країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки та Африки.

Як писало РБК-Україна, вчора стало відомо про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в Естонії. Коронавірусом захворів іноземець, який проживає в Естонії на постійній основі.

Також перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Данії. Заражена особа повернулася в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.