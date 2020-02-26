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Норвегія підтвердила перший випадок коронавіруса

Новини » В світі     26.02.2020 - 22:31
Норвегія підтвердила перший випадок коронавіруса
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Коронавірус зафіксували у людини, який прибув раніше з Китаю

Міністерство охорони здоров'я Норвегії підтвердив у середу, 26 лютого, перший зафіксований випадок коронавіруса в країні. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією Моз Норвегії, коронавірус був зафіксований у людини, який наприкінці минулого тижня повернувся з Китаю і перебував з того часу в ізоляції. Місцеві влади вважають поширення нового вірусу малоймовірним.

Нагадаємо, до цього коронавірус був зафіксований у 15 європейських країнах - Північної Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Росії, Румунії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Також повідомлялося, що у Німеччині оголосили епідемію коронавіруса в країні. Як зазначили в Моз, нові разі не показали зв'язок з джерелом нового вірусу в Китаї. Всього у Німеччині зареєстровано близько 20 випадків коронавіруса.

Крім цього РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше зафіксувала більшу кількість нових заражень коронавірусом за межами Китаю. За 25 лютого у світі зареєстрували 427 випадків захворювання коронавірусом, тоді як у Китаї - 411.

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